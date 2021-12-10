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Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов

Похолодание до –25 градусов спрогнозировали в Нижегородской области

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Синоптики предупреждают жителей Нижегородской области о сильных морозах. В ближайшие две ночи температура будет опускаться до –25 градусов.

По словам начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, в ночь на 10 декабря похолодало до –15…–20 градусов. На текущий момент температура в регионе установилась на отметке около –16 градусов. Это на 10 градусов ниже средних многолетних значений, пишет ИА «НьюсНН».

Холодная погода будет сохраняться в течение двух дней. По ночам ожидается –16…–25 градусов, днем около –15 градусов.

Ситуация изменится 13 декабря под влиянием арктического антициклона и высокого атмосферного фона. Температура поднимется до –5…–10 градусов.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в выходные дни в Москве. Столица будет находиться в области высокого атмосферного давления, температура местами упадет до –24 градусов.

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