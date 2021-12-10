Прямой эфир
Общество
В Дубне построят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники
Политика
Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности
Экономика
Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в 2021 году
Политика
В Кремле заявили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе
Экономика
ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту
Экономика
Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах
Пресс-релизы
Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году
Авто
Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 10 декабря, по телефону обсудили наиболее актуальные вопросы отношений между странами.

Создать ускорение: РФ и Белоруссия согласовали программы интеграции
Что даст Москве и Минску экономическое сближение

Российский президент позвонил белорусскому коллеге, разговор касался как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

2 декабря Лукашенко заявил, что они с Путиным не просто друзья, а «родные братья» и видят мир одинаково. Также он отметил, что даже если его взгляды с президентом России в чем-то не совпадают и каждый из них принимает разные решения, в целом они оба смотрят в одном направлении, сохраняя дружеские отношения.

7 ноября государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что отношения национальных лидеров Белоруссии и России — это пример взаимодействия людей, понимающих ответственность за судьбы своих народов.

4 ноября прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021