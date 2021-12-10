Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 10 декабря, по телефону обсудили наиболее актуальные вопросы отношений между странами.

Российский президент позвонил белорусскому коллеге, разговор касался как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

2 декабря Лукашенко заявил, что они с Путиным не просто друзья, а «родные братья» и видят мир одинаково. Также он отметил, что даже если его взгляды с президентом России в чем-то не совпадают и каждый из них принимает разные решения, в целом они оба смотрят в одном направлении, сохраняя дружеские отношения.

7 ноября государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что отношения национальных лидеров Белоруссии и России — это пример взаимодействия людей, понимающих ответственность за судьбы своих народов.

4 ноября прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.