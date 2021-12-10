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Эксперт рассказала об опасности ночной зарядки смартфона

Эксперт Муреева рассказала об опасности ночной зарядки смартфона
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Если оставлять зарядное устройство смартфона включенным в сеть на всю ночь, то не исключена вероятность короткого замыкания. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил «Газете.Ru» маркетинг-менеджер компании Itel Светлана Муреева.

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По ее словам, потребляемая мощность зарядки в режиме ожидания небольшая. Однако при использовании некачественного адаптера может случиться непредусмотренное соединение разных фаз или потенциалов гаджета между собой, в результате возможно возгорание.

«Поэтому рекомендуется пользоваться оригинальными блоками питания и кабелями и по возможности производить подзарядку в течение дня», — предупредила эксперт.

В современных гаджетах есть микросхемы контроллера заряда, отметила Муреева, добавив, что микросхемы регулируют подачу тока. Поэтому износ аккумулятора устройства исключен.

«Некоторые модели гаджетов во время ночной зарядки достигают 80% от уровня заряда батареи, после чего приостанавливают процесс. Зарядка возобновляется перед пробуждением пользователя. Такая функция позволяет продлить срок службы аккумулятора», — заключила Муреева.

1 декабря руководитель агентства Content Review Сергей Половников развеял популярный миф о правилах зарядки смартфона. По его словам, многие россияне убеждены, что батарея смартфона быстро выйдет из строя, если постоянно пытаться поддерживать в ней высокий заряд.

По этой причине граждане пользуются устройством до тех пор, пока оно не разрядится полностью, и только после этого заряжают его до 100%. Однако батарея гаджета со временем выйдет из строя, подобный метод зарядки не поможет сохранить аккумулятор, сообщил специалист.

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