Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Reuters.

Апелляцию рассматривали 27 и 28 октября, однако результат был оглашен только сейчас. На слушании решался вопрос, была ли судья Центрального уголовного суда неправа, когда сочла, что возможная высылка не соответствует психическому состоянию заключенного.

В итоге суд отверг критику представителей Ассанжа и назвал заверения прокуратуры США достаточными для того, чтобы развеять обеспокоенность, связанную с сообщениями об угрозе самоубийства журналиста. Суд постановил вернуть дело в Вестминстерский магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра внутренних дел, уточняет «Газета.Ru».

В свою очередь, невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удовлетворение апелляции США об экстрадиции Ассанжа является позорным вердиктом. По ее словам, Запад «достойно» отметил Международный день прав человека и завершение «Саммита демократий».

В данный момент основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В Соединенных Штатах ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов.