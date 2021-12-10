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Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности

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Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности страны на оперативном совещании 10 декабря обсудить вопросы экономической безопасности.

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«Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечение экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки», — указал российский лидер.

Днем ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. По его словам, больше всего коррупции подвержены сферы образования и здравоохранения.

Также он рассказал, что МВД России подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид. Курносенко подчеркнул, что задачей сотрудников ведомства является повышение финансовой грамотности населения.

3 июля глава государства утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. Предыдущая редакция документа была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.

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