Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности

Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности страны на оперативном совещании 10 декабря обсудить вопросы экономической безопасности.

«Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечение экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки», — указал российский лидер.

Днем ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. По его словам, больше всего коррупции подвержены сферы образования и здравоохранения.

Также он рассказал, что МВД России подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид. Курносенко подчеркнул, что задачей сотрудников ведомства является повышение финансовой грамотности населения.

3 июля глава государства утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. Предыдущая редакция документа была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.