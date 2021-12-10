Житель Калуги лишился свыше 5 млн рублей из-за интернет-мошенников

В Калуге проводится проверка по факту крупного мошенничества в отношении местного жителя. Мужчина перевел на неизвестные счета свыше 5 млн рублей.

По словам потерпевшего, он познакомился в Сети с девушкой, которая предложила получить доход с помощью инвестиций в криптовалюту. Мужчина зарегистрировался на соответствующем сайте и начал вносить деньги. Спустя некоторое время девушка предложила еще один сайт для инвестиций. Калужанин занимал деньги у знакомых, а также оформил кредит, уточняет газета «Весть».

Когда сумма вложений достигла 5 млн рублей, мужчина решил обналичить средства, но за выполнение операции была предусмотрена комиссия. Потерпевший внес очередную сумму и увидел, что счет заблокирован. Девушка, предложившая инвестиции, перестала выходить на связь.

Полиция просит жителей Калужской области быть бдительными при осуществлении финансовых операций. Для переводов и инвестиций следует использовать только официальные сайты проверенных операций.