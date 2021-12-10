Москалькова рассказала о развитии института омбудсменов в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 10 декабря, рассказала о работе по развитию института омбудсменов в стране.

В 2022 году институту уполномоченного по правам человека в РФ исполняется 25 лет.

«Мы хотим посвятить специальный Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека в том числе вот этой общей теме — «Роль и место уполномоченного по правам человека в российском обществе», — заявила Москалькова после выступления в Московском государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Она добавила, что уже сейчас ведется работа над изменением федерального конституционного закона, чтобы придать институту омбудсменов больше возможностей для защиты прав и свобод граждан.

27 октября президент РФ Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена. Парламентарий, в свою очередь, согласилась и попросила о встрече с главой государства через два месяца, чтобы более предметно обсудить задачи на ближайшую перспективу и свое видение.

По словам Львовой-Беловой, ее первоочередной задачей на новом посту, в частности, является адресная отработка по решению проблем детей.