Ученые рассказали о вреде красного мяса и алкоголя

Американские ученые из штата Юта в ходе проведенных исследований пришли к выводу, что спиртные напитки и красное мясо могут спровоцировать развитие рака кишечника. Об этом сообщается на сайте медицинского журнала JAMA.

Как утверждают авторы исследования, мужчины больше подвержены развитию рака, чем женщины. Это обусловлено тем, что у людей разного пола алкоголь в организме расщепляется по-разному.



Онкология может развиться и при употреблении красного обработанного мяса.



«Обработанное мясо — это любое мясо, которое было обработано с целью сохранения или добавления вкуса и аромата, например, бекон, салями, сосиски, мясные консервы или куриные наггетсы», — пояснили ученые.



В целях профилактики онкологических заболеваний специалисты советуют добавить в свой рацион продукты, богатые клетчаткой. Кроме того, необходимо есть больше овощей и фруктов, а также следить за лишним весом.

27 ноября диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе оливок. Она отметила, что употребление оливок способствует поддержанию здоровья кишечника.

По словам специалиста, кроме растительных жиров, которые содержатся в оливковом масле, сами оливки богаты полезными пищевыми волокнами, снижающими риск развития онкологической патологии и поддерживающими нормальную работу кишечника.