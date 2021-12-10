Пассажиропоток в аэропорту Симферополя вырос на 48% за год

Международный аэропорт в Симферополе с начала года обслужил порядка 6,6 млн человек. Пассажиропоток за год вырос на 48%.

Аэропорт принял и отправил свыше 42 тыс. регулярных рейсов. Существенный рост пассажиропотока связан с интенсивной летней полетной программой, пишет ИА «Крыминформ».

«Осенью трафик в целом вернулся к традиционным для аэропорта Симферополь значениям. В начале декабря ежедневно прибывает и вылетает в среднем около 6,5 тыс. пассажиров», — сказала гендиректор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгения Плаксина.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года пассажиропоток увеличился на 2,16 млн человек, а трафик — на 12,6 тыс. рейсов. На текущий момент аэропорт работает по осенне-зимнему расписанию.