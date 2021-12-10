Мурманская область получит 2 млрд рублей на модернизацию котельных

Мурманская область получит 2 млрд рублей на модернизацию и строительство котельных. Заявку региона на финансирование одобрил штаб комиссии по региональному развитию, заседание которого состоялось под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Средства планируется направить на строительство твердотопливных котельных в Высоком, Ревде и Ловозере. Об этом пишет ИА «Би-порт». Кроме того, будут модернизированы две котельные в Кандалакше, которые работают на мазуте. Перевести их на уголь мешает размещение в жилом секторе и нехватка площадей.

По словам губернатора Андрея Чибиса, выполненные работы позволят уменьшить потребление мазута, повысить надежность теплоснабжения и сократить избыточную мощность котельных. Часть работ регион провел самостоятельно. В Терском районе запущены котельные, которые работают на брикете.