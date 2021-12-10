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Риелтор предложил альтернативные меры по контролю рынка аренды жилья

Риелтор Силантьев предложил Минстрою альтернативные меры по контролю рынка аренды жилья
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Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью санкт-петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев предложил альтернативные меры контроля рынка недвижимости.

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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 10 декабря, риелтор предложил ввести налог на роскошь, назвав это самым простым вариантом.

«Можно сделать условно обязательный повышенный налог на третий или четвертый объект недвижимости. У нас много клиентов, у которых по 20–40 квартир. Неважно, сдает он, не сдает, извлекает прибыль или нет, повысили бы налог, это бы уже пополнило бюджет», — предложил Силантьев.

Он допустил, что чиновники не хотят рассматривать такой вариант, поскольку сами окажутся под ударом.

Риелтор рассказал еще об одном варианте. Он предложил стимулировать людей регистрироваться в ГИС, обеспечивая им правовую защиту. По словам Силантьева, последние 30 лет в РФ существует проблема: арендодатель в любое время может выселить квартиранта даже при наличии заключенного правильного договора.

«Вы к полиции обращаетесь и говорите: «У меня же договор аренды», — а они таких слов не знают и не обязаны знать, исходя из обязанностей, которые на них возлагаются, есть собственник, есть прописка, а у вас, извините, какой-то договорчик. Полиция в этом разбираться не будет, скажут обращаться в суд», — объяснил Силантьев.

По мнению риелтора, стоит обратить внимание на эту проблему, провести просветительскую работу на тему аренды квартир с полицейскими, а тем, кто регистрируется в ГИС, гарантировать, что их права в данном случае не могут быть нарушены.

Ранее 10 декабря стало известно, что в Минстрое подготовили законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест. Согласно тексту документа, арендодатели будут обязаны зарегистрироваться и указывать информацию о сроках договора по сдаче квартир в аренду, а также размере оплаты. В противном случае предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для компаний, отмечает телеканал «Звезда». Так ведомство намерено обелить эту деятельность, поскольку налоговые органы ежегодно недополучают от участников рынка аренды порядка 162 млрд рублей, пишет НСН.

Разработка ГИС началась в августе 2021 года по поручению главы государства Владимира Путина. Как уточнили в Минстрое, информсистема будет на 100% принадлежать государству. Само ведомство будет выступать ее оператором, сообщает телеканал «360».

«Проект направлен на защиту интересов граждан за счет создания прозрачных и понятных условий для заключения договоров, введения удобных механизмов взаимодействия сторон с применением современных цифровых технологий и соблюдением норм законодательства», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение Минстроя.

Госдума может рассмотреть законопроект весной 2022 года. Сейчас инициатива Минстроя проходит согласование в профильных ведомствах и министерствах, пишет сайт kp.ru.

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