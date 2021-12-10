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Десять незаконных рубок деревьев выявили в Ульяновской области

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Спутниковое наблюдение позволило выявить десять незаконных вырубок деревьев в Ульяновской области. Правоохранительные органы проводят проверку по всем обнаруженным нарушениям.

Девять незаконных рубок выявлены в Барышском лесничестве, одна — в Старомайнском. Об этом сообщает ulpravda.ru.

Дистанционный мониторинг ведется за счет спутникового наблюдения. Специалисты получают космические снимки и сравнивают результаты с лесными декларациями. При малейших отклонениях информация о незаконной рубке передается в минприроды Ульяновской области. На место направляются инспекторы лесного надзора. При подтверждении рубки материалы передаются в полицию.

Ранее сообщалось, что в Омской области возбуждены два уголовных дела по факту незаконных рубок деревьев. Общий ущерб лесному фонду превысил 1,2 млн рублей.

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