Мария Захарова назвала провокацией подход корабля ВМС Украины к Керченскому проливу

Инцидент с кораблем ВМС Украины у Керченского пролива является очередной провокацией. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По-моему, уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это — очередная провокация», — сказала она в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам дипломата, это не единичная провокация, а «комплекс провокативных действий» вокруг российских границ, уточняет «Газета.Ru».

9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигается в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создают угрозу безопасности мореплавания. Позже корабль лег на обратный курс.

Как подчеркнула сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, инцидент с украинским кораблем должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Провокации происходят на фоне активных шагов России по укреплению международной безопасности, отметила она.

В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем «Донбасс» осложняют и без того непростую ситуацию в регионе. Он также отметил, что подобные действия снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала и наносят экономический ущерб судовым грузоперевозчикам.

Кроме того, политолог Виктор Бурлаков заявил в беседе с «Известиями», что инцидент украинским кораблем усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.