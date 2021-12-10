Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины в Черном море

Инцидент с кораблем «Донбасс» ВМС Украины у Керченского пролива является провокационным и чреват серьезными последствиями. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий», — сказал он на брифинге.

По словам представителя Кремля, любая незначительная провокация может привести к «очень и очень серьезным последствиям», о чем неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин.

9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигается в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создают угрозу безопасности мореплавания. Позже корабль лег на обратный курс.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, действия украинского корабля являются провокацией. Она подчеркнула, что речь идет не о единичной провокации, а о комплексе провокативных действий, которые осуществляются вокруг границ РФ.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что инцидент с украинским кораблем должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов России по укреплению международной безопасности, подчеркнула она.

Также глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что провокации Украины осложняют и без того непростую ситуацию в регионе. По его словам, подобные действия также снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала и наносят экономический ущерб судовым грузоперевозчикам.