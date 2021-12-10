ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту

Банк России (ЦБ) на последующих этапах формирования прототипа платформы цифрового рубля планирует внедрить возможность его обмена на иностранную валюту. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов, опубликованном 10 декабря.

По данным ЦБ, развитие платформы цифрового рубля будет осуществляться поэтапно — с постепенным расширением круга подключенных участников и видов доступных операций.

Первый этап тестирования платформы запустят в 2022 году. В его рамках будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап тестирования предусматривает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций бизнеса с государством (B2G), бизнеса с бизнесом (B2B), потребителей с бизнесом (С2B) и так далее.

Затем ЦБ планирует подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), а также внедрить офлайн-режим и обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам.

Ранее, 9 декабря, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что введение цифрового рубля стало бы одним из способов решения проблемы криминализации цифрового пространства. По словам генпрокурора, оно повысит прозрачность расчетов, снизит риск коррупции и отмывания денег.

До этого, в апреле, научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов поделился мнением, что для цифрового рубля главные преимущества сосредоточены на стороне ЦБ. К ним относятся возможность вводить режим использования денег, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями. Кроме того, он отметил, что востребованность цифровой валюты является ключевым вопросом для стран, которые готовятся к ее запуску.