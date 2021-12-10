Прямой эфир
Общество
В Дубне построят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники
Политика
Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности
Экономика
Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в 2021 году
Политика
В Кремле заявили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе
Экономика
ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту
Экономика
Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах
Пресс-релизы
Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году
Авто
Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов

ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России (ЦБ) на последующих этапах формирования прототипа платформы цифрового рубля планирует внедрить возможность его обмена на иностранную валюту. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов, опубликованном 10 декабря.

Третий не лишний: цифровой рубль получит отдельное регулирование
Как изменится законодательство о криптоактивах и какие выгоды могут получить россияне от внедрения новой формы денег

По данным ЦБ, развитие платформы цифрового рубля будет осуществляться поэтапно — с постепенным расширением круга подключенных участников и видов доступных операций.

Первый этап тестирования платформы запустят в 2022 году. В его рамках будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап тестирования предусматривает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций бизнеса с государством (B2G), бизнеса с бизнесом (B2B), потребителей с бизнесом (С2B) и так далее.

Затем ЦБ планирует подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), а также внедрить офлайн-режим и обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам.

Ранее, 9 декабря, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что введение цифрового рубля стало бы одним из способов решения проблемы криминализации цифрового пространства. По словам генпрокурора, оно повысит прозрачность расчетов, снизит риск коррупции и отмывания денег.

До этого, в апреле, научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов поделился мнением, что для цифрового рубля главные преимущества сосредоточены на стороне ЦБ. К ним относятся возможность вводить режим использования денег, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями. Кроме того, он отметил, что востребованность цифровой валюты является ключевым вопросом для стран, которые готовятся к ее запуску.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021