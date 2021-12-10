Три автомобиля столкнулись в центре Москвы

В центре Москвы на Смоленской-Сенной площади произошло столкновение трех автомобилей. По данным «Известий», в результате ДТП пострадали пять человек.

В частности, зажало девушку, которая находилась в машине Nissan. Кроме того, травмы получила девушка в автомобиле Mercedes. Также участником аварии стала машина Maserati.

Ранее в этот день микроавтобус съехал с дороги и перевернулся в Приморском крае. Два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу. 63-летний мужчина и 41-летняя женщина получили смертельные травмы. Водитель и два пассажира госпитализированы с множественными травмами.