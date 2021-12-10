Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в 2021 году

Минпромторг РФ прогнозирует рост розничной торговли в 2021 году на 10%. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Если говорить про онлайн, то за прошлый год был рост порядка 60%. Думаю, что в этом году будет около 40%. А что касается розничной торговли, то мы рассчитываем в целом на 10% роста», — заявил он.

8 декабря сообщалось, что за девять месяцев 2021 года выручка российских крупных и средних компаний достигла 144 трлн рублей, увеличившись на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Прирост стал максимальным за последние 16 лет, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Примерно в трети регионов резкий рост выручки бизнеса в 2021 году происходил после ее существенного падения в 2020-м. И чем глубже был провал финансовых показателей в период кризиса, тем более интенсивно впоследствии происходило восстановление.

В тот же день в Минэкономразвития заявили, что ситуация в малом и среднем предпринимательстве (МСП) стабилизировалась после сложностей, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Устойчивость сектора МСП обеспечили меры поддержки, реализуемые правительством, добавили в ведомстве.