Почти 500 млн рублей потратили на капремонт жилых домов в Барнауле

В 2021 году на капитальный ремонт многоквартирных домов направили свыше 481 млн рублей в Барнауле. Работы выполнены в 68 зданиях.

Капремонт ведется в рамках краевой программы, которая была рассчитана с 2014 по 2043 год. В 41 доме были приведены в порядок крыши, в 21 доме установлено новое лифтовое оборудование, в шести домах выполнены иные работы. Об этом пишет altapress.ru.

В 15 домах продолжается всесезонный ремонт.

Власти Барнаула напомнили, что капремонт финансируется из «общего котла», который сформирован за счет взносов собственников жилья. Минимальная сумма взносов составляет 5,62-6,89 рублей на 1 кв. м, однако жильцы на общем собрании могут принять решение об увеличении суммы.