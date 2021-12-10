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Елочные базары начали открывать на территории Томска

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В Томске 10 декабря часть предпринимателей открыли елочные базары. Все торговые точки начнут работу в выходные.

По словам заместителя мэра Томска по социальной политике Константина Чубенко, елочные базары будут располагаться по тем же адресам, что и в прошлые годы. Всего определено 25 мест торговли. Об этом сообщает РИА «Томск».

12 декабря в городе запланировано открытие ледовых городков и включение праздничной иллюминации. Кроме того, стартует седьмой международный фестиваль «Хрустальный Томск».

Ранее сообщалось, что в Магадане елочный базар откроется 15 декабря на Магаданскй площади. Кроме того, елки уже продает МБУ «Магаданский городской лесхоз».

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