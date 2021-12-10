Путин рассказал о присутствии сотрудников ЦРУ в правительстве РФ в 1990-е годы

В середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, американские специалисты также жили и работали на отечественных объектах ядерного оружейного комплекса. Об этом 9 декабря заявил российский лидер Владимир Путин.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал он в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент обратил внимание, что это лишь один пример вмешательства во внутренние дела России, на деле их значительно больше.

Путин не назвал имен агентов, однако отметил, что их привлекли к уголовной ответственности в США ввиду того, что они занимались личным обогащением, участвуя в российской приватизации, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 2 ноября, секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Москве. По данным CNN, целью визита Бернса в Москву был разговор об Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что визит важен для отношений США и РФ.

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, дававший ему советы по назначению на высшие государственные посты.