Прямой эфир
Общество
В Дубне построят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники
Политика
Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности
Экономика
Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в 2021 году
Политика
В Кремле заявили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе
Экономика
ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту
Экономика
Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах
Пресс-релизы
Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году
Авто
Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов

Путин рассказал о присутствии сотрудников ЦРУ в правительстве РФ в 1990-е годы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, американские специалисты также жили и работали на отечественных объектах ядерного оружейного комплекса. Об этом 9 декабря заявил российский лидер Владимир Путин.

Запустят глазенапа: США предлагают расширить шпионский альянс
Вашингтон опасается Китая и России

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал он в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент обратил внимание, что это лишь один пример вмешательства во внутренние дела России, на деле их значительно больше.

Путин не назвал имен агентов, однако отметил, что их привлекли к уголовной ответственности в США ввиду того, что они занимались личным обогащением, участвуя в российской приватизации, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 2 ноября, секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Москве. По данным CNN, целью визита Бернса в Москву был разговор об Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что визит важен для отношений США и РФ.

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, дававший ему советы по назначению на высшие государственные посты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021