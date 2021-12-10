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В Азербайджане заявили об обстрелах на границе с Арменией

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Минобороны Азербайджана 10 декабря сообщило о стрельбе на территории Кяльбаджарского района, открытой войсками Армении.

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«Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Также в министерстве уточнили, что Азербайджан предпринял «ответные меры», в результате которых «противник был подавлен».

«Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями», — подчеркнули в министерстве.

Накануне в Азербайджане заявили о гибели военнослужащего в результате «провокации», совершенной вооруженными силами Армении. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возникшую напряженность лежит на «военно-политическом руководстве» республики.

За день до этого, 8 декабря, военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кяльбаджарском районе. В министерстве отметили, что обстрел продолжался в течение часа. При этом минобороны Армении опровергло заявление.

26 ноября президент России Владимир Путин преподнес оливковую ветвь в качестве подарка азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Встреча лидеров в Сочи продлилась около трех часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации госграницы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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