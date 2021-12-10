Синоптики предупредили жителей Псковской области о ледяном дожде

Ледяной дождь ожидается в Псковской области в ближайшие дни. Сотрудники МЧС просят жителей региона быть осторожными.

Гололедица и ледяной дождь ожидаются днем 10 декабря, а также в течение суток 11 декабря и ночью 12 декабря. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

При неблагоприятных условиях жителей региона просят не выпускать детей на улицу без присмотра. От прогулок в одиночку следует отказаться пожилым и больным людям. Псковичей просят подготовить малоскользящую обувь, передвигаться с осторожностью, избегать линий электропередач и деревьев. Также рекомендовано ограничить использование автотранспорта.

Ранее о ледяном дожде предупредили жителей Уссурийска. 10 декабря город находится в теплом секторе циклона, ожидается перепад температур.