Юрист рассказал о наказании устроившему стрельбу в казанской школе

Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, грозит не менее 14 лет лишения свободы, считает председатель московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры», доктор юридических наук Александр Арутюнов. Об этом он в пятницу, 10 декабря, заявил в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Галявиеву предъявили окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»). Уточнялось также, что в соответствии с заключением психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

«Поскольку «казанский стрелок» признан вменяемым, его могут осудить по ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой ему грозит от восьми до 20 лет или даже пожизненное заключение. Принимая во внимание тяжесть его преступления, он получит не менее 14 лет», — подчеркнул Арутюнов.

Адвокат добавил, что если бы Галявиев был признан невменяемым, его бы направили в специализированное лечебное учреждение «на неопределенный срок», а не в тюрьму. На свободу бы он вышел, как только врачи сочтут невменяемого полностью выздоровевшим.

Нападение на гимназию в столице Татарстана было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

6 августа в ОНК сообщили, что мотивом нападения Галявиева на гимназию стала ненависть.