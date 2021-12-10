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Бывшая возлюбленная открывшего стрельбу в МФЦ рассказала о его прошлом

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Бывшая гражданская жена Сергея Глазова, открывшего стрельбу в московском МФЦ 7 декабря, Нина рассказала 10 декабря, что последний раз общалась с ним около десяти лет назад, и тогда она не отмечала в нем никакой агрессии.

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«Никаких абсолютно предпосылок, какой-либо агрессии… Сопоставить его, которого я знала 10 лет назад, и то, что он совершил, ни в жизни, ни разу, никогда бы я и мысли не допустила, что он может такое совершить. Я его знала совершенно с другой стороны», — сказала она РЕН ТВ.

По словам Нины, до 2010 года мужчина служил в разведке, и специфика его работы заключалась в том, что ему «приходилось всё держать в себе», а, по ее убеждению, «все подавленные эмоции [...] найдут выход — либо в болезни, либо в каком-то поступке». Всё произошло не просто так, и у случившегося всегда есть причины, отметила женщина.

По ее словам, у Глазова не было жены и детей. Вероятно, причиной стала его замкнутость, допустила Нина. Она заметила, что хотела встретиться, но бывший гражданский муж не шел на контакт.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) уточнили, что конфликт произошел из-за того, что Глазов отказался надеть маску. Кроме того, по данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

8 декабря злоумышленник признал вину в убийстве. 9 декабря Пресненский суд Москвы отправил его под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица, и оборот оружия.

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