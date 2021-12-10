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17-18 декабря в Конноспортивном комплексе состоится Всероссийский турнир по пони-спорту

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За первенство сразятся более 300 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет из разных уголков страны: Москвы и МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ханты-Мансийска, Челябинска, Владимира, Владивостока, Калининграда, Тверской, Ивановской и Вологодской областей. Также, в соревнованиях примут участие призеры пони-стартов, проходивших в рамках Международного фестиваля на Красной площади.

В программе соревнований «Обязательная программа», «Тест посадка начального уровня», «Кавалетти с хэндлером», а также маршруты на призы от Федераций конного спорта ХМАО-Югры, Федерации конного спорта Санкт-Петербурга и др. По традиции, главный приз турнира «Кубок Федерации конного спорта России» победителям вручит лично президент Федерации, Член Совета FEI, Член комитета Солидарности FEI - Марина Владимировна Сечина.

С целью поддержать пони-спортсменов КСК «Измайлово» посетят Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Владимировна Комарова, директор Департамента физической культуры и спорта

ХМАО – Югры Сергей Иванович Артамонов, Депутат Московской городской Думы Роман Игоревич Терюшков и др.

Также, 17 декабря в рамках турнира пройдет деловая программа с участием главного ветеринарного врача сборных команд России по конному спорту Евгением Горовым, председателем комитета по пони-спорту ФКСР Александром Бакеевым, а также ведущими спортсменами: МСМК Вадимом Черевань, МСМК, чемпионкой России по выездке, членом сборной России по конному спорту Марией Клементьевой и др.

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