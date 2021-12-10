Путин предложил расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19»

География проекта «Путешествуй без COVID-19» в России может стать шире. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин.

«Имею в виду мобильное приложение для смартфонов «Путешествуй без COVID-19». Кстати, помимо государств ЕврАзЭС, оно используется и в других странах: в Азербайджане, в Молдавии, Таджикистане и Узбекистане», — сказал он.

Глава государства предложил продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения данного приложения.

8 декабря россияне рассказали о запланированных поездках в декабре. Результаты тематического опроса и мониторинга бронирований, проведенного сервисом OneTwoTrip, показали, что большинство жителей РФ в декабре планируют отдыхать на природе (почти 60%), а из поездок в другие города рассматривают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург. Из заграничных городов лидируют Стамбул и Ереван.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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