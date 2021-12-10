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Жительница Якутии лишилась свыше 1 млн рублей из-за мошенников

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В Якутии проводится проверка по факту мошенничества в отношении 45-летней жительницы Нерюнгринского района. Женщина хотела получить дополнительный доход и перечислила неизвестным свыше 1 млн рублей.

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По словам потерпевшей, она увидела интернет-рекламу якобы от банка об инвестициях. Женщина скачала приложение и зарегистрировалась, вскоре ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником финансовой компании. Злоумышленница рассказала, что может помочь в получении солидного дохода от криптовалюты, для этого потребуется вложить определенную сумму, чтобы получать проценты. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Непосредственно с якутянкой «работал» мужчина, который представился сотрудником той же компании. Женщина рассказала мошеннику, что хотела бы купить квартиру. Тогда злоумышленник предложил вложить 1 млн рублей. Потерпевшая оформила кредит и перевела средства на названные мошенником номера счетов.

Когда якутянка решила вывести часть денег, ей предложили оплатить 13% подоходного налога. После этого приложение стало недоступно.

8 декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении пенсионера 1937 года рождения в Самаре. Злоумышленники общались с пожилым мужчиной, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Они предложили потерпевшему компенсационные выплаты, но для их получения якобы требовалось осуществить серию переводов. Мужчина лишился 1,5 млн рублей.

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