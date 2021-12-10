Росгвардия подтвердила гибель подполковника в Тульской области. По данным ведомства, она не связана с работой и носит бытовой характер, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в управлении ведомства по региону.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Тело пропавшего подполковника Росгвардии без кистей рук обнаружили ранее в этот день. По данным «Известий», погибший 18 ноября поругался со своей бывшей сожительницей. После разрыва у них были сложные отношения, она запрещала ему видеть ребенка. Также у мужчины и женщины были финансовые споры по поводу недвижимости.

По предварительной версии, подполковник уехал в пригород, на заброшенной даче выпивал, после чего совершил суицид. У мужчины обнаружили взрывные и осколочные ранения, кисти рук ампутированы.

Поиски мужчины начали 20 ноября по заявлению бывшей сожительницы.