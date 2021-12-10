Путин заявил об эффективном взаимодействии ЕАЭС в текущем году

Несмотря на сложные условия на фоне пандемии COVID-19 и волатильность на мировых рынках, взаимодействие ЕАЭС в этом году было эффективным. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно», — сказал он во время заседания Высшего совета интеграционного объединения.

10 декабря Владимир Путин принимает участие в заседании ЕАЭС в формате видеосвязи.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности ЕАЭС и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг.

Также повестка предусматривает согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.

В прошлый раз заседание ЕАЭС прошло в октябре, Путин также принимал в нем участие по видеосвязи. Тогда российский лидер заявил, что внешние неблагоприятные условия дополнительно стимулируют укрепление взаимодействия внутри союза и работу над новыми масштабными проектами.

Президент также отметил, что успехи в интеграции в рамках ЕАЭС привлекают заинтересованное внимание целого ряда зарубежных стран, к работе союза все активнее подключаются государства-наблюдатели.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Киргизия.