Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе в ХМАО

ГИБДД проводит проверку по факту столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Погиб водитель ВАЗ-21112.

Авария произошла на дороге Сургут — Когалым — граница ХМАО 10 декабря. По данным правоохранительных органов, 44-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF. Автомобиль получил значительные технические повреждения. Водитель скончался на месте. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием микроавтобуса в Амурской области. Водитель Toyota не справился с управлением и допустил съезд в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Двое пассажиров получили смертельные травмы, три человека госпитализированы.