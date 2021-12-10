Захарова назвала провокацией инцидент с украинским кораблем в Черном море

Действия украинского корабля у Керченского пролива являются провокацией. Об этом 10 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По-моему, уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это — очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — сказала она в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигается в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создают угрозу безопасности мореплавания. Позже корабль лег на обратный курс.

В ФСБ отметили, что действия украинского судна расцениваются как провокационные и несут угрозу безопасности мореплавания. При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

10 декабря сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что инцидент с украинским кораблем должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совете Безопасности ООН. По ее словам, провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов России по укреплению международной безопасности.

Политолог Виктор Бурлаков в свою очередь заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.