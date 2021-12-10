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Эксперт рассказала о положенных за пять лет до пенсии льготах и выплатах

Эксперт Ногайлиева рассказала о положенных за пять лет до пенсии льготах и выплатах
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Предпенсионеры могут рассчитывать на ряд льгот и гарантий от государства. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказала агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По ее словам, в первую очередь предпенсионеры освобождаются от земельного налога на 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении (ст. 391 НК РФ). Однако за площадь участка свыше шесть соток налог необходимо заплатить.

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Кроме того, они освобождены от налога на квартиру, жилой дом, творческую мастерскую, хозяйственное строение или сооружение на земельном участке, гараж или машино-место (ст. 407 НК РФ).

Как сказала Ногайлиева, льготы по транспортному налогу зависят от региона проживания предпенсионера.

Также предпенсионеры могут рассчитывать на пособие по безработице в повышенном размере (в 2022 году размер составит 12 792 рубля) и более длительный срок его выплаты, уточнила специалист.

«Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход. Размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом», — добавила она.

Касательно обязательной доли в наследстве, то женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет наследуют часть имущества независимо от наличия и условий завещания умершего родственника, сообщила специалист.

Кроме того, по ее словам, гражданам от 50 лет и старше, как работающим, так и стремящимся возобновить трудовую деятельность и обратившимся центр занятости, полагается бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование.

Предпенсионный возраст — это период за пять лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, включая досрочную.

«В переходный период эти пять лет отсчитываются от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 61 год, то предпенсионером он будет считаться с 56 лет», — поясняет специалист.

В конце октября депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью до 150 л. с. от транспортного налога.

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