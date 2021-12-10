В Совфеде призвали СБ ООН рассмотреть инцидент с кораблем ВМС Украины

Инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Военные провокации в Черном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — сказала она «РИА Новости».

По словам Ковитиди, эти провокации происходят на фоне активных шагов России по укреплению международной безопасности.

Инцидент с украинским кораблем произошел накануне, 9 декабря. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

Политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

Как отметил политолог, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет в беседе с «Известиями», маневр украинского корабля неподалеку от Керченского пролива был проверкой, какой ответ от России последует за действиями Киева. Беннет подчеркнул, что одновременно с такими действиями НАТО приглашает Россию на переговоры, ведя «своего рода двойной фронт». Таким образом, по мнению эксперта, против страны ведутся политическая, дипломатическая и милитаристская война.