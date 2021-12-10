Хвойные деревья возьмут под охрану перед Новым годом в Подмосковье

В Московской области с 15 декабря стартует профилактическая операция «Елочка». Специалисты будут пресекать факты незаконной заготовки новогодних деревьев.

Охрану усилят в лесах Подмосковья. Комитет лесного хозяйства региона определил перечень лесных участков, которые подлежат осмотру. Также выбраны маршруты патрулирования для предотвращения фактов рубки и незаконной заготовки деревьев. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Патрулирование будут вести мобильные группы лесничих. Сотрудники лесной охраны будут осуществлять дежурство на стационарных постах. За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрен штраф в размере до 4 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Если ущерб, нанесенный лесному фонду, будет оценен более чем в 5 тыс. рублей, гражданам грозит уголовная ответственность.

Операция «Елочка» проводится во многих регионах. В Оренбургской области в состав мобильных групп вошли сотрудники полиции, казаки и лесные инспекторы. Патрулирование ведется в лесах и на дорогах общего пользования.