Вакцину против бешенства разложили в лесах Амурской области

В Амурской области завершили раскладку вакцины против бешенства в лесах. Работа проводится для стабилизации эпизоотической ситуации в регионе.

Активное вещество препарата находится в небольшом брикете, которое запахом и вкусом привлекает хищных животных. Вакцину распределяют по районам области в зависимости от численности хищников. «Амурская служба новостей» напоминает, что основными переносчиками бешенства в Приамурье являются волки, лисы и енотовидные собаки.

Работа по раскладке вакцины ведется ежегодно. Благодаря вакцинации региону удается избежать массового заболевания животных бешенства. Как правило, случаи бешенства в дикой природе единичны. Вакцину в лесах раскладывают с запасом.

В 2018 году бешенство обнаружили в Амурской области впервые за много лет. Опасное заболевание выявили у коровы в личном подсобном хозяйстве в Михайловском районе. В 2021 году заболевание выявляли среди безнадзорных и домашних собак.