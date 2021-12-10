Мужчина пострадал при нападении у метро «Славянский бульвар» в Москве

Мужчину ударили ножом у входа на станцию метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил РЕН ТВ.

Нападение произошло ранее в этот день. Неизвестный нанес мужчине ранение острым предметом и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц для оказания медицинской помощи, пишет RT.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, пишет НСН. Ведется розыск подозреваемого.

9 декабря в Москве голый мужчина избил водителя и попытался угнать его автомобиль. Уточняется, что инцидент произошел на улице Воздвиженка. На место ЧП прибыли полицейские и задержали злоумышленника. Выясняется, что подтолкнуло мужчину на такие действия.