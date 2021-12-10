Эксперты назвали самые частые ошибки водителей на зимней дороге

Зимой многие начинающие водители совершают ошибки, которые могут привести к аварийным ситуациям. Эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» 10 декабря рассказали, как чаще всего ошибаются водители и как этого избежать.

Первой распространенной ошибкой является несоблюдение необходимой дистанции. Безопасная дистанция должна быть длиной пути авто в 3–5 секунд. Чтобы правильно ее рассчитать, нужно выбрать какой-нибудь неподвижный объект впереди и как только задний бампер впереди идущего автомобиля минует этот объект, начать считать: 501, 502, 503, 504, а потом завершить отсчет. Это и есть требуемая дистанция, рассказали эксперты.

Кроме того, необходимо помнить, что резкое торможение может быть опасно даже летом на сухой дороге, но зимой оно также может стать причиной аварии. В связи с этим необходимо иметь в виду, что тормозной путь зимой в разы больше.

Третьей ошибкой, которую водители часто допускают в это время года, являются резкие маневры и перестроения. Если же в повороте автомобиль занесло, то для заднеприводного автомобиля нужно сбросить до минимума газ, но не отпустить его, и вывернуть руль в сторону заноса. При управлении переднеприводным автомобилем руль нужно держать по ходу движения и загрузить ведущие колеса, плавно нажав на газ.

Помимо прочего, водители часто пренебрегают скоростным режимом. Эксперты напомнили, что в скользкую погоду скорость должна быть разумной.

Также необходимо вовремя менять резину на зимнюю, поскольку летние шины перестают правильно работать уже при +7 градусах.

Наконец, зимой многие водители пренебрегают мойкой авто и даже его полной очисткой от снега перед началом поездки, в связи с чем провоцируют возникновение аварийных ситуаций. Очень важно также регулярно проверять исправность световых приборов и тщательно их очищать.

Ранее, 26 ноября, в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода и нарушения правил перестроения.