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Трех жительниц Якутии обвинили в создании финансовой пирамиды

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В Якутии передано в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества. Три женщины обвиняются в вовлечении 465 граждан в финансовую пирамиду.

По данным следствия, обвиняемые ранее были активными членами финансовой пирамиды, которая рухнула в феврале 2019 года. Уроженка Чурапчинского района, уже имея опыт убеждения граждан и незаконного получения от них денежных средств, предложила создать собственную структуру. Потерпевшим обещали, что при вложении 20 тыс. рублей спустя две недели они будут получать 40 тыс. рублей. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Для привлечения потерпевших в финансовую пирамиду обвиняемые широко использовали возможности мессенджеров и социальных сетей. Женщины запустили рекламу, которая показывала успешную жизнь граждан, получивших дивиденды, и положительные отзывы о структуре. Вкладчики перечислили больше 20 млн рублей.

Средства поступали на счета обвиняемых, которые распоряжались деньгами по личному усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Материалы направлены в суд.

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