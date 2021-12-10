Нутрициолог объяснила влияние состояния кишечника на иммунитет

Нутрициолог, специалист по растительному питанию Софья Литошенко рассказала, что иммунитет, в частности, зависит от состояния кишечника.

В каждодневном меню должна присутствовать растительная пища, поскольку только в ней содержится клетчатка, которая является отличной пищей для полезных бактерий.

По ее словам, диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, рафинированных продуктов и продуктов сильной переработки, а также жирная и жареная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижению иммунитета и повышению восприимчивости к вирусам.

В беседе с Life.ru Литошенко указала на то, что в рационе необходима растительная пища: овощи, ягоды, бобовые, семена, цельные злаки, фрукты, в которых содержатся полифенолы.

Для восстановления микробиоты кишечника подойдут такие продукты, как киви, куркума, имбирь, ферментированная капуста и кокосовое масло, отмечает телеканал «360».

Эксперт подчеркнула, что диета с преобладанием растительных продуктов или цельное растительное питание способствуют снижению рисков диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и иных хронических заболеваний, пишет RT.

9 декабря американский диетолог Лорен Манакер рассказала, что употребление домашнего чечевичного супа помогает снизить уровень холестерина в организме. Блюдо является полезным для сердца благодаря питательным веществам, в том числе клетчатке и калию, которые в большом количестве содержатся в нем.