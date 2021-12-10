Прямой эфир
Экономика
Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах
Пресс-релизы
Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году
Авто
Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов
Мир
В Белоруссии сообщили о планах рефинансировать часть госдолга перед Россией
Происшествия
Спасатели нашли пропавший в Сибири вертолет Robinson-66
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафах за непропуск машин экстренных служб
Наука
Отложенный из-за неполадок пуск «Протон-М» состоится 13 декабря
Общество
В Минстрое разработали законопроект для контроля рынка аренды квартир

Нутрициолог объяснила влияние состояния кишечника на иммунитет

Нутрициолог Литошенко рассказала о способах поддержания иммунитета
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нутрициолог, специалист по растительному питанию Софья Литошенко рассказала, что иммунитет, в частности, зависит от состояния кишечника.

В чешуе: какая рыба спасет иммунитет россиян
Врачи советуют есть зимой побольше сельди и скумбрии

В каждодневном меню должна присутствовать растительная пища, поскольку только в ней содержится клетчатка, которая является отличной пищей для полезных бактерий.

По ее словам, диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, рафинированных продуктов и продуктов сильной переработки, а также жирная и жареная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижению иммунитета и повышению восприимчивости к вирусам.

В беседе с Life.ru Литошенко указала на то, что в рационе необходима растительная пища: овощи, ягоды, бобовые, семена, цельные злаки, фрукты, в которых содержатся полифенолы.

Для восстановления микробиоты кишечника подойдут такие продукты, как киви, куркума, имбирь, ферментированная капуста и кокосовое масло, отмечает телеканал «360».

Эксперт подчеркнула, что диета с преобладанием растительных продуктов или цельное растительное питание способствуют снижению рисков диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и иных хронических заболеваний, пишет RT.

9 декабря американский диетолог Лорен Манакер рассказала, что употребление домашнего чечевичного супа помогает снизить уровень холестерина в организме. Блюдо является полезным для сердца благодаря питательным веществам, в том числе клетчатке и калию, которые в большом количестве содержатся в нем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021