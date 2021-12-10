В США назвали причину отсрочки разговора Байдена и Зеленского

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга объяснила 9 декабря, почему разговор американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся только через два дня после онлайн-саммита Россия–США.

Переговоры Зеленского и Байдена состоялись 9 декабря. Они длились около полутора часов. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

После беседы на специальном брифинге для журналистов представительницу вашингтонской администрации спросили, почему разговор с Зеленским состоялся через два дня после беседы с Путиным и позже переговоров с европейскими лидерами, если речь «идет о вопросе, который непосредственно касается Украины».

«Что касается последовательности, то у президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров», — приводит ее слова пресс-служба Белого Дома.

Как отметила представитель администрации, в последние несколько дней продолжались обсуждения с Украиной, а также европейскими партнерами. Президент США ясно дал понять Зеленскому во время своего звонка, что «если Украина стоит в повестке, то Украина присутствует за столом [переговоров]», указала она.

На переговорах Путина и Байдена по видеосвязи 7 декабря также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, российский лидер наглядно проиллюстрировал «деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».