Прямой эфир
Экономика
Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах
Пресс-релизы
Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году
Авто
Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов
Мир
В Белоруссии сообщили о планах рефинансировать часть госдолга перед Россией
Происшествия
Спасатели нашли пропавший в Сибири вертолет Robinson-66
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафах за непропуск машин экстренных служб
Наука
Отложенный из-за неполадок пуск «Протон-М» состоится 13 декабря
Общество
В Минстрое разработали законопроект для контроля рынка аренды квартир

В США назвали причину отсрочки разговора Байдена и Зеленского

В США объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга объяснила 9 декабря, почему разговор американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся только через два дня после онлайн-саммита Россия–США.

В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу
Помогли ли переговоры президента США с российским и украинским лидерами снизить напряженность

Переговоры Зеленского и Байдена состоялись 9 декабря. Они длились около полутора часов. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

После беседы на специальном брифинге для журналистов представительницу вашингтонской администрации спросили, почему разговор с Зеленским состоялся через два дня после беседы с Путиным и позже переговоров с европейскими лидерами, если речь «идет о вопросе, который непосредственно касается Украины».

«Что касается последовательности, то у президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров», — приводит ее слова пресс-служба Белого Дома.

Как отметила представитель администрации, в последние несколько дней продолжались обсуждения с Украиной, а также европейскими партнерами. Президент США ясно дал понять Зеленскому во время своего звонка, что «если Украина стоит в повестке, то Украина присутствует за столом [переговоров]», указала она.

На переговорах Путина и Байдена по видеосвязи 7 декабря также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, российский лидер наглядно проиллюстрировал «деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021