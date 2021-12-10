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Россияне назвали главное слово 2021 года

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Россияне назвали «коронавирус» главным словом 2021 года. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob по итогам тематического опроса.

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«Словом года назвали «коронавирус» (18%), на втором месте с вдвое меньшим числом голосов — «здоровье» (9%). Для 6% главные слова уходящего года — «вакцинация» или «прививка», — говорится в сообщении.

Еще 5% россиян назвали главным словом уходящего года «QR-код», 2% опрошенных отдали свои голоса «пандемии», «семье», «ревакцинации» и «кризису».

29 ноября «вакцина» была названа словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster. По данным редактора издания Питера Соколовски, в текущем году, по сравнению с 2019 годом, люди проявляли интерес к «вакцине» на 1048% больше.

Словом 2020 года издание назвало существительное «пандемия». Как рассказали в издании, оно было выбрано после анализа слов, которые пользователи чаще всего ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительный рост трафика в сравнении с прошлыми годами.

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