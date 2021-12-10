Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году

Опрос крупнейших российских компаний, проведенный Национальным исследовательским Томским государственным университетом в рамках федеральной программы «Содействие занятости», показал, что программы обучения и повышения квалификации выгоднее увольнения сотрудников.

Обучение сотрудников выгоднее, чем их увольнение — к такому выводу пришли эксперты, опрошенные в рамках федеральной программы «Содействие занятости», цель которой — помочь людям и бизнесу совместно создать новую устойчивую экономику в условиях глобальной цифровой трансформации и Индустрии 4.0. Около 80 млрд рублей крупнейшие российские компании тратят ежегодно на программы корпоративного обучения. В ближайшие несколько лет эта цифра может увеличиться примерно на 15-20% – это связано с тем, что компании нуждаются в квалифицированных сотрудниках с новыми компетенциями и знаниями в сфере цифровой экономики. Опрос бизнеса показал, что для работодателя важны опыт работы сотрудника в компании, знание отраслевой специфики и вовлеченность в бизнес-процессы. Именно эти качества приносят компаниям наибольший экономический эффект.

Ежегодный экономический эффект от обучения и инвестиций в человеческий капитал у крупнейших компаний таких, как «Северсталь», «РЖД», «КАМАЗ», «Сбер», РУСАЛ», «Сибур» превышает 30 млрд рублей. Общая численность сотрудников в этих компаниях — более 1 млн человек.

В пандемию бизнес оказался в сложной ситуации — сокращение бюджетов на корпоративное обучение совпало с необходимостью повышать эффективность сотрудников. Кроме того, важно было избежать сокращений, а это требовало значительных инвестиций в перепрофилирование и переобучение сотрудников. Адресные меры поддержки государством многих отраслей дали хороший эффект, компании получили доступ к бесплатным программам повышения квалификации в более чем 80 ведущих вузах страны. Это позволило сохранить значительное количество рабочих мест в экономике. По мнению большинства компаний и экспертов в сфере HR, опрошенных на протяжении года, для работодателя сейчас выгоднее инвестировать в обучение сотрудника, чем увольнять его, терять накопленные знания, опыт и лояльность. Более того, по мнению экспертов, стоимость привлечения квалифицированных кадров будет расти.

Исследование, проведенное Национальным исследовательским Томским государственным университетом, показало, что наиболее востребованными стали специальности, предполагающие дистанционную работу. В последние два года на рынке труда произошли серьезные изменения. Конкуренция возросла благодаря новому официальному формату удаленной работы – компании могут выбирать специалистов из любого региона. Сохраняется стабильно высокий спрос на разработчиков, аналитиков, проджект-менеджеров в сфере ИТ. Цифровая экономика повышает спрос на аналитиков больших данных, специалистов в области искусственного интеллекта. Повышается спрос на специальности в сфере креативных индустрий. Работодатели стали больше обращать внимание на новые компетенции: умение работать в команде, критическое мышление, готовность к непрерывному обучению, цифровая грамотность и навыки дистанционного обучения и работы.

В 2021 году пандемия усугубила «квалификационную яму». Несоответствие спроса и предложения навыков увеличит потери мирового ВВП до 11%. Согласно данным Международной организации труда ООН, потери трудовых доходов достигнут 3,4 трлн долларов. Экономисты считают, что в России наиболее подвержены рискам сокращения рабочих мест сферы торговли, услуг, строительства и недвижимости. Более 80% всех сокращений и изменений коснулись непродовольственного ритейла, гостиничного и ресторанного бизнеса, туристической отрасли. Во всем мире идут долгосрочные структурные изменения – гибридные и удаленные форматы работы, автоматизация производства. По данным BSG (Boston Consulting Group), к 2030 году 30% рабочих мест потребуют новых навыков и компетенций.

Федеральная программа «Содействие занятости» реализуется в России уже год и на протяжении всего этого времени специалисты Национального исследовательского Томского государственного университета анализировали основные потребности бизнеса. Сейчас более 40 крупнейших российских компаний являются партнерами проекта и более 85 российских университетов обучают бесплатно россиян по наиболее востребованным профессиям на рынке труда.