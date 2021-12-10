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В Москве пройдут соревнования по BMX

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11 декабря, при поддержке Департамента спорта города Москвы, в скейт-парке Gorilla x Rampstroy House пройдут соревнования в дисциплинах BMX и самокат-фристайл, скейтбординг, где примут участие ведущие профессиональные спортсмены и участники Олимпийской сборной России.

AG Tour — мероприятие, которое претендует стать одним из ключевых событий в мире российского экстремального спорта и в этом году пройдет впервые. Гостей ждут соревнования по самокату и BMX-фристайлу, скейтбордингу, где 20 профессиональных спортсменов в каждом направлении, поборются за призовые места в дисциплинах стрит, парк в формате джем-сессии. Каждый участник должен пройти квалификацию, где судьи оценивают стиль исполнения трюков, качество использования площадки и технику. В финале победитель определяется по двум попыткам — лучшая идет в зачет.

Соревнования пройдут в скейт-парке Gorilla x Rampstroy House — один из самых лучших парков Москвы, который отвечает всем международным правилам.

Вход на мероприятие бесплатный. Мероприятие пройдет при соблюдении всех анти-Covid мер.

Адрес: скейт-парк Gorilla x Rampstroy House, Складочная 1, стр.1. Начало в 13:30.

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