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Путин заявил о работавших в правительстве в 90-х годах сотрудниках ЦРУ

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В правительстве России во времена первого президента Бориса Ельцина работали кадровые сотрудники американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), заявил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества, передает пресс-служба Кремля.

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«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — пояснил президент.

Как отметил Путин, сотрудники ЦРУ не только давали советы, но и участвовали в управлении государством. И это, как отмечает российский лидер, «только один пример» попыток вмешательства в дела страны, на самом же деле их было намного больше.

Позже выяснилось, что работая в кабмине, члены американских спецслужб принимали участие в приватизации. В связи с этим в США их привлекли к уголовной ответственности за нарушение американского законодательства, отмечает «Газета.Ru».

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты.

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