Россияне назвали наиболее важные для прогресса технологии

Россияне назвали самые важные для прогресса технологии. Об этом свидетельствуют данные исследовании образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» и провайдера платежных и финансовых сервисов QIWI, поступившие в распоряжение «Газеты.Ru».

Отмечается, что в опросе принимали участие как взрослые, так и дети. Большинство респондентов (56% взрослых и 50% детей) обоих поколений считают робототехнику наиболее важной технологией. За ней следует искусственный интеллект (50% и 38% опрошенных соответственно).

«Особое единодушие старшего и младшего поколений заметно вокруг технологий виртуальной реальности и космонавтики. За каждую из них проголосовало одинаковое количество взрослых и детей — по 33-34%», — говорится в исследовании.

Кроме того, респонденты всех возрастов считают перспективной сферу IT-технологий. 73% взрослых и 56% детей уверены, что в обозримом будущем IT-специалисты станут еще более востребованными.

«Дети (77%) хотят изучать информационные технологии, а родители (81%) — чтобы их ребенок получил образование в этой области. Обычно дети знакомятся с IT на уроках информатики», — говорится в исследовании.

8 ноября сообщалось, что правительство России проведет цифровую трансформацию в промышленности. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, планируется усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта.

В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа, с ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

11 октября сообщалось, что российский разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab одержал победу в первом международном соревновании стартапов G20 Innovation League.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию заявил, что страна способна достичь прорыва в сфере искусственного интеллекта.