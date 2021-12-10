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Генерал ЮВО назвал главные угрозы для России

Генерал ЮВО Дворников назвал главные угрозы для России
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Укрепление силового потенциала Североатлантического альянса (НАТО) у границ России и конфликт в Донбассе являются главными угрозами безопасности на юге страны. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников.

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«Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

В связи с этим, отметил генерал, основные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, который гарантирует защиту интересов РФ и безопасность в регионе.

Боевой потенциал округа и раньше был внушительным, но сейчас еще и заметно возрос благодаря формированию воинских частей и соединений, указал Дворников. По его словам, доля модернизированных образцов вооружений и техники составляет 71%.

Ранее, 9 декабря, центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

В ФСБ отметили, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и несут угрозу безопасности мореплавания. При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал передвижение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива провокацией.

Ранее, 8 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией». Он отметил, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

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