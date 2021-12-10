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В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека

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В Мексике по меньшей мере 53 человека погибли и еще 58 получили различные травмы в ДТП с грузовиком, перевозившим мигрантов. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает ABC News.

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ДТП произошло на мосту Белисарио Домингеса к востоку от города Тустла-Гутьеррес в штате Чиапас.

По словам генерального директора Службы гражданской защиты Чиапаса Луиса Мануэля Гарсиа, опрокинулся трейлер, перевозивший мигрантов из Центральной Америки. В результате 53 человека погибли, еще 58 пострадали. Предположительно, трейлер врезался в подпорную стену и опрокинулся, отмечает телеканал «Звезда».

По предварительной информации, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с Соединенными Штатами, пишет «Москва 24».

Губернатор штата Рутилио Эскандон на своей странице в Twitter выразил соболезнования семьям погибших и пообещал провести тщательное расследование обстоятельств ДТП. Кроме того, свои соболезнования выразили президенты Мексики и Гватемалы. Власти двух стран обещали оказать содействие в возвращении на родину пострадавших и тел погибших, пишет REGNUM.

Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства являлись выходцами из Гватемалы, пишет Life.ru.

В июне этого года администрация президента США Джо Байдена отменила требование к соискателям статуса беженца, прибывших из Мексики, дожидаться решения миграционного суда, находясь на территории республики.

Требование дожидаться решения суда в Мексике было введено во время президентства Дональда Трампа и привело к снижению числа запросов на убежище в США.

4 апреля стали известны результаты опроса, согласно которым большинство американских избирателей винят в миграционном кризисе, разразившемся на границе с Мексикой, президента США Джо Байдена, а не бывшего главу государства Дональда Трампа.

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

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