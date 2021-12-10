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Мишустин оценил восстановление глобальной экономики

Премьер-министр Мишустин: глобальные рынки в целом оправились от шока, вызванного пандемией
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Глобальные рынки в целом восстановились от последствий пандемии COVID-19, а российская экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Такое заявление в пятницу, 10 декабря, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Так, хорошие показатели фиксируются в сфере неэнергетического экспорта.

«В текущем году ожидается, что его объем составит свыше $180 млрд. И это станет самым высоким показателем за последние три года», — уточнил премьер-министр в ходе выступления на международном экспортном форуме «Сделано в России».

При этом он обратил внимание на то, что баланс на внешних рынках еще не найден, несмотря на позитивные тренды в экономике.

«Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли. Но даже в условиях позитивного тренда ситуация требует пристального внимания и контроля. Баланс на внешних рынках еще не найден. Мы наблюдаем резкие колебания ценовой конъюнктуры», — указал Мишустин.

По его словам, в торговой политике сохраняется турбулентность, наблюдаются локальные дефициты товаров. Кроме того, остаются актуальными риски усиления протекционизма.

7 декабря президент РФ Владимир Путин указал на то, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он подчеркнул необходимость достижения прироста реальных доходов граждан не ниже чем на 2,5%. По словам российского лидера, главной проблемой экономики на данный момент является рост инфляции. Глава государства отметил, что рост цен носит глобальный характер.

При этом 30 ноября Путин заявил, что темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски в мире сохраняются в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) ряда стран.

Ранее, 25 ноября, Мишустин указал на то, что некоторые западные страны используют недобросовестную конкуренцию с целью удержания доминирующих позиций. Он подчеркнул, что некоторые страны совершают попытки продвигать «зеленый» протекционизм, вводя дополнительные налоги и административные барьеры в международной торговле.

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