Прямой эфир
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до -24 градусов
Мир
В Белоруссии сообщили о планах рефинансировать часть госдолга перед Россией
Происшествия
Спасатели нашли пропавший в Сибири вертолет Robinson-66
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафах за непропуск машин экстренных служб
Наука
Отложенный из-за неполадок пуск «Протон-М» состоится 13 декабря
Общество
В Минстрое разработали законопроект для контроля рынка аренды квартир
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Наука
В Японии создали светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску
Общество
Рекомендации по лечению COVID-19 могут изменить из-за «Омикрона»

Минстрой предложил штрафы до 10 тыс. рублей за аренду жилья в обход информсистемы

«Ъ»: Минстрой предложил штрафы до 10 тысяч рублей за аренду жилья в обход информсистемы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить контроль государства над рынком недвижимости, в том числе арендой жилья. Об этом пишет в пятницу, 10 декабря, «Коммерсантъ».

В России резко сократился объем предложения арендного жилья

По мнению авторов инициативы, проект поможет сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее. Предполагается, что владельцы и арендаторы недвижимости будут должны осуществлять все расчеты через новую систему.

Так, сведения о сроках и объемах оплаты по аренде необходимо будет указать в программе в течение 30 дней со дня заключения договоров или внесения в них изменений.

В случае, если расчеты проводятся вне этой системы, физическим лицам будет грозить штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, дополняет «Газета.Ru».

За отказ оставлять необходимую информацию в ГИС или предоставление ложных сведений также будет начисляться штраф.

Как уточнили в ведомстве, разработку ГИС начали по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. В начале ноября законопроект передали в профильные ведомства для согласования. Внести в Госдуму проект планируется во время весенней сессии.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя, новый проект создают для повышения прозрачности рынка аренды, обеспечения защиты прав прав как арендодателей, так и арендаторов, безопасности и сохранности инвестиций.

Платформа с момента создания будет на 100% принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частного инвестора, чтобы не вкладывать бюджетные средства в ее создание, оператором будет Минстрой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021