Минстрой предложил штрафы до 10 тыс. рублей за аренду жилья в обход информсистемы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить контроль государства над рынком недвижимости, в том числе арендой жилья. Об этом пишет в пятницу, 10 декабря, «Коммерсантъ».

По мнению авторов инициативы, проект поможет сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее. Предполагается, что владельцы и арендаторы недвижимости будут должны осуществлять все расчеты через новую систему.

Так, сведения о сроках и объемах оплаты по аренде необходимо будет указать в программе в течение 30 дней со дня заключения договоров или внесения в них изменений.

В случае, если расчеты проводятся вне этой системы, физическим лицам будет грозить штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, дополняет «Газета.Ru».

За отказ оставлять необходимую информацию в ГИС или предоставление ложных сведений также будет начисляться штраф.

Как уточнили в ведомстве, разработку ГИС начали по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. В начале ноября законопроект передали в профильные ведомства для согласования. Внести в Госдуму проект планируется во время весенней сессии.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя, новый проект создают для повышения прозрачности рынка аренды, обеспечения защиты прав прав как арендодателей, так и арендаторов, безопасности и сохранности инвестиций.

Платформа с момента создания будет на 100% принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частного инвестора, чтобы не вкладывать бюджетные средства в ее создание, оператором будет Минстрой.