Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС (объединение из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) прибыть в страну и с местными специалистами исследовать вирус COVID-19 и его мутации. Об этом в пятницу, 10 декабря, говорится в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии.

«Президент Сирил Рамафоса пригласил ученых из других стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая — работать вместе с южноафриканскими учеными над дальнейшим исследованием различных характеристик COVID-19 и его мутаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива является частью сотрудничества в рамках БРИКС в «целях повышения готовности и реагирования на пандемию».

Накануне эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц Netcare Group заявил, что «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания, чем при инфицировании вариантом «Дельта». В свою очередь глава департамента здравоохранения провинции Гаутенг, где «Омикрон» активно распространяется, Фредрик Конуана рассказал, что число госпитализаций снижается.

Ранее, 6 декабря, представитель МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела в интервью «Известиям» указал на то, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов: ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 в ЮАР не понадобились аппарат ИВЛ или госпитализация.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.